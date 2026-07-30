Все повече са престъпленията, свързани с нелегална миграция

Тенденция към увеличаване на задържаните лица за престъпления, свързани с незаконно превеждане през границата и противозаконно пребиваване или преминаване в страната в нарушение на закона, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция.

За престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК са задържани 188 души в сравнение с 81 за предходния месец, като са образувани и нови 79 досъдебни производства. Проведени са 404 специализирани полицейски операции (СПО), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Сред по-значимите случаи е извършена на 03.06.2026 г. проверка на микробус, при която в товарния отсек са установени 33 лица, по техни данни граждани на Афганистан (32) и Пакистан (1). Водачът и чуждите граждани са задържани в ГПУ Царево. Като съпричастни към случая в гр. Бургас са задържани още 2-ма български граждани.

В периода 1-30 юни 2026 г. образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества, са 1003 при 985 през май 2026 г. Задържаните лица са 1152 в сравнение с 1088 за предходния месец. Разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества са 23 при 8 за месец май. През юни са задържани и иззети общо над 2 тона марихуана, над 4 кг амфетамин, над 3 кг метамфетамин, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска акция, проведена в периода 02.06. - 03.06.2026 г. от служители на ГДБОП и Агенция „Митници" на територията на областите Русе, Плевен, Благоевград, Монтана, Видин и Перник. В хода на операцията в района на ГКПП Русе - Дунав мост е извършена проверка на българска товарна композиция. Намерени и иззети са 450 кг марихуана. В близост е установен лек автомобил с 3 лица (двама български и един хондураски граждани), съпричастни към престъпната дейност.

При проведена СПО на 26.06.2026 г., във връзка с получен оперативен сигнал, служители на РУ Петрич към ОДМВР Благоевград са извършили проверка в землището на с. Кладенци, общ. Петрич, където в специално изградена оранжерия в обезлесен участък от държавен горски фонд са открити 514 растения от рода на конопа с общо тегло 274,99 кг.

Данните показват, че през юни 2026 г. са влезли в сила 432 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 101 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.