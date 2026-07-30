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Четирима са задържани, а един е в болница след масово меле в Кърджали

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Четирима са задържани след масов бой в Кърджали. СНИМКА: Pixabay

Четирима мъже са задържани, а 47-годишен е настанен в болница след масово сбиване, станало около 23 часа снощи в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

Полицейски екипи били изпратени на адрес след сигнал за нарушаване на нощната тишина. При пристигането си униформените заварили скандал, който вече бил прераснал в масово меле с размяна на удари.

За овладяване на ситуацията се намесили три патрулни автомобила – на Районното управление в Кърджали, на "Пътна полиция" и на Зоналното жандармерийско управление. Задържани са четирима от участниците в боя – мъже на 19, 21, 26 и 44 години.

При сбиването е пострадал 47-годишен мъж, който след медицински прегледи е бил настанен за лечение в болница.

Причините за физическия сблъсък все още се изясняват. По случая е образувана проверка за хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, която се извършва от сектор „Охранителна полиция".

Четирима са задържани след масов бой в Кърджали. СНИМКА: Pixabay

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