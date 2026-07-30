Блъснаха двама велосипедисти в Пловдив, единият е дете на 12

Двама велосипедисти са пострадали при катастрофи в Пловдив вчера, съобщават от МВР. След 13 ч. екип на сектор „Пътна полиция" бил насочен към сигнал за възникнало произшествие с пострадало дете на ул. „Ген. Данаил Николаев" в Пловдив. Проверката установила, че 12-годишен велосипедист не спазил знак „Стоп", изскочил внезапно на пътното платно и се ударил в преминаващ лек автомобил „Фолксваген". След медицински прегледи детето е освободено за домашно лечение. Тестът с дрегер на водача на колата е отрицателен. На шофьора е съставен акт.

Три часа по-късно при катастрофа на кръстовището между бул. „Шести септември" и ул. „Милин камък" пострадал и възрастен велосипедист. По предварителни данни 57-годишен мъж преминал по пешеходна пътека, без да слезе от управляваното колело, и се блъснал в лек автомобил „Пежо". Той също е получил медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. Няма употреба на алкохол от страна на двамата участници.