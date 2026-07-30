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Пиян и без книжка катастрофира с откраднат трактор край Мадара

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дрегерът отчел 2,27 промила алкохол. Снимка: Снимка: Архив

Пиян и неправоспособен мъж катастрофира с откраднат трактор край село Мадара, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. При проверката дрегерът отчел 2,27 промила алкохол.

Сигналът за противозаконно отнетия трактор „Исеки" бил подаден в сряда сутринта от 50-годишен жител на Каспичан.

Полицаите установили, че машината е открадната от 43-годишен негов съгражданин. Мъжът подкарал трактора, въпреки че нямал необходимата правоспособност, а по пътя между село Мадара и квартал „Калугерица" на Каспичан катастрофирал и преобърнал машината.

Водачът е задържан. Работата по образуваното производство продължава под надзора на прокуратурата.

дрегерът отчел 2,27 промила алкохол.

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