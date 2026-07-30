Окончателно: Нови правила за изборите, отказаха се да ограничават социолозите в деня на вота

Мнозинството се отказа да ограничава социолозите в деня на вота

Иван Янев от ПБ определи деня като исторически - заради включването на тактилни шаблони за гласуването на местните избори догодина

Никога няма да гласувам на машина, машинен инженер съм, тези неща са ми ясни, каза Цвета Караянчева от ГЕРБ

Народните представители приеха окончателните правила, по които ще гласуваме за президент тази есен. Направиха го ден преди да се разпуснат в лятна ваканция и половин година след предишните поправки в Изборния кодекс. А мнозинството от "Прогресивна България" заговори за нови корекции след президентския вот още преди първото гласуване на сегашните.

Връщане на машинния вот в секции до 300 избиратели, отпадане на ограниченията за броя секции в страни извън ЕС, по-ясни правомощия за председателя на ЦИК - това са само част от поредните корекции в Изборния кодекс.

Очаква се утре депутатите да "заковат" и 25 октомври като дата за първи тур от президентския вот.

Стою Стоев от ПП отново поиска машини да има и за секциите с над 100 избиратели.

Шефката на правната комисия Янка Тянкова заяви, че ПБ е готова да подкрепи идеята за машинен вот във всички секции, и в тези под 300 избиратели, стига да има гаранция, че в този кратък срок могат да бъдат обезпечени с нужните машини. "Проблемът не е само финансов, а и правен, защото обществената поръчка може да стартира след влизане в сила на измененията в Изборния кодекс (ИК)", настоя тя. Кратко е и времето да се иска информация от производителя на "Старматис" може ли да предостави машините.

"За да не провалим изборния процес, ще се въздържим от такива изменения на този етап", каза Тянкова.

"Към момента годни са 9600 машини, останалите не са профилактирани. Има 1500 констатирани дефектни машини, за които не се знае дали могат да бъдат поправени в този срок", добави още шефката на правната комисия, позовавайки се на председателя на ЦИК.

Ангел Георгиев от "Възраждане" каза, че машини навсякъде може да има за местните избори, просто да се впише срок, в които правителството да се справи и с финансовите разходи и с техническото обезпечаване.

В отговор Стоев настоя, че има над 12 хил машини и профилактирането не означава, че няма да са готови за изборите. Той прие в текстовете да се запише, че машини ще има в секциите над 100 секции след местните избори през 2027 г., вместо да се отваря наново кодекса.

Иван Янев от ПБ определи днешния ден като исторически - заради промяната, която "за първи път гарантира тайната вота за хората със зрителни увреждания нулево зрение". Той припомни, че до сега са гласували с придружител. "Споделена тайна. Сега тайната на вота ще е съгласно чл. 10 на конституцията, това е победа и българското право", каза той визирайки опцията за тактилни шаблони, които ще са налични за местните избори догодина. Янев уточни, че придружителите остават - заради увреждания, които препятстват на някои да се справят сами. Той обаче обърна внимание, че машините за гласуване, с нов софтуер трябва да имат и опцията да "говорят". А тайната на вота ще се осигурява със слушалки - незрящият ще чува листата и ще може да отбележи предпочитанието си.

Надежда Йорданова от ДБ похвали Янев за добрите и обосновани предложения, гарантира и подкрепа за текстовете. Тя заяви, че внимателно ще следят за прилагането на заложения срок и ще напомнят, ако случайно той не бъде спазен.

Зам.-шефката на комисията за българите извън страната Елисавета Белобрадова от ДБ разкритикува отпадането на район "Чужбина", който бе плануван за парламентарния вот. Тя отбеляза, че това дава възможност на сънародниците ни зад граница да имат свои представител в страната. Дори предположи, че следващ парламентарен вот би трябвало да има чак през 2030 г., затова няма нужда районът да отпада - има време за регулирането му.

Десислава Костова от ПБ й опонира, че няма как да се прецени справедливата тежест спрямо броя избиратели - нямало достатъчно данни. "Няма как да преценим при толкова разнородна диаспора какви са проблемите на българските граждани във всяка държава. По конституция всеки народен представител представялва всички български граждани. Трудно би се провела агитация в район чужбина. Затова тази разпоредба трябва да отпадне, така или иначе не е намерила приложение, макар и включена в ИК", мотивира тя позицията на управляващото мнозинство срещу район "Чужбина".

Белобрадова напомни, че на последните парламентарни избори бе подготвен такъв район, бяха разпределени мандатите и нямаше причина, освен липса на политическа воля, той да бъде приложен. Имаме неравнопоставеност по отношение на българите, живеещи в страната с българите гласоподаватели тук, настоя тя. Шефката на правосъдната комисия Янка Тянкова от ПБ заяви, че сега няма как да се закупят нови машини, или изцяло нова техника за гласуване Снимка: Велислав Николов

Айтен Сабри от ДПС посочи, че от въвеждането на машините изборната администрация трябва многократно да взима извънредни решения за експлоатацията на машините, имало забавяне на изборния ден, проблеми с логистиката и др. Според нея всеки изборен резултат трябва да може да е независимо проверяван, при действащия модел има проблем с доверието и в софтуера, а членовете на СИК не можели да проследят случващото се предвид спецификата на технологичния процес. Депутатката настоя, че ако се въведат сканиращи устройствата, резултатите винаги могат да бъдат проверени на ръка. Тя отбеляза, че машината трябва да сигнализира за непопълнена бюлетина, това ще намали и броя невалидни машини.

Тянкова й отговори, че внесените предложения от ДПС с предлагат въвеждането на изцяло нов подход за гласуване чрез оптични устройства. Внасянето на предложения между 1 и 2 е несериозно, защото се изисква цялостно ревизиране на ИК, подчерта тя. А Сабри обясни, че точно затова не са заложили срокове. Депутатите от ДБ се възмутиха от премахването на район "Чужбина" Снимка: Велислав Николов

"Нов способ за гласуване изисква и широко обществено обсъждане. Не знаем нищо за този подход", настоя Тянкова. Освен това няма и финансова обосновка. "Такива устройства не могат да се закупят на този етап', каза тя, напомняйки за финансовото състояние да държавата.

Цвета Караянчева от ГЕРБ натърти на дългогодишния си опит в организиране и участие на избори и обеща, когато се стигне до задълбочен и цялостен ремонт на ИК да дадат полезни предложения на колегите си млади парламентаристи. Тя подчерта, че ГЕРБ не подкрепят изцяло машинното гласуване - винаги били за смесено гласуване. "С премахването хартията отнемате възможността на голяма част от българските граждани да гласуват с хартия", настоя тя. Според нея хартиените бюлетини няма как да се фалшифицират.

Караянчева обърна особено внимание на членовете на секционни комисии. И напомни, че новите политически формации нямат координатори и структури, а трябва да събират членове на СИК, които да следят за честността на вота. Случвало се да взимат хора от други партии, или намирали хора, изпаднали от различни комисии. "Големият проблем е, че хората, които се дават на СИК, не са обучени. Нямат ангажимент. Не е така със системните партии. Имаме опит с хора, които са участвали в 10-15 избора и те надграждат знанията си с всеки следващ избор. Но работят с хора, които нямат представа за какво става дума!", каза депутатката от ГЕРБ. В Кърджали преди 3 г. имало случай с партия, която не могла да намери хора за СИК, записала фиктивни хора от цялата страна, които накрая не се явили в изборния ден.

Караянчева приветства идеята на ПБ за обучителни семинари и регистри на хората за СИК. Тя се закани в бъдеще, при сериозното коригиране на ИК да даде много предложения. Отбеляза, че не може членовете на комисии само да взимат пари, без да показват качество и ангажимент към задачите си. Да се опростят изборните протоколи и да се олекотят задълженията на комисиите, са част от исканията й. Никога няма да гласувам на машина, машинен инженер съм, тези неща са ми ясни, каза Караянчева.

Георги Георгиев от "Възраждане" напомни, че са искали по-добри възнаграждения за ръководни позиции в СИК, но никой не ги подкрепил. И атакува ГЕРБ, че сами са виновни за част от злоупотребите на изборите.

Александра Стеркова от ПП се противопостави на промените за взимане на решения в ЦИК. Тя предупреди, че независимият орган може да бъде поставен под доминацията на управляващото мнозинство - трябва им само един допълнителен глас, ако отпадне досегашното положение за взимане на решения с 2/3 мнозинство и се премине към обикновено мнозинство.

Колегата й от ПП Велислав Величков поиска прецизиране на текстове за правомощията на председателя на ЦИК - той да ръководи не цялата комисия, а заседанията й, и не той да разпределя ресорите, а самите членове да си ги разделят така, че да няма съмнения, че някоя политическа сила е поела най-важните въпроси.

Елена Нонева от ПБ настоя, че не нарушавали ничии права със закриването на район "Чужбина". "Не вярвам, че хората не знаят за кого гласуват. Ако един човек харесва и иска да подкрепи даден народен представител, няма как да го подкрепи, гласувайки за друга партия", настоя тя. И подчерта, че след изборите ще има нова промяна на кодекса "така че правилата да не се променят за всеки избор".

Величков обаче настоя, че преференциалния вот е важен. И даде пример със себе си - не бил член на партия, а гражданска квота и много хора гласували конкретно за него, а не за партита. "На някой може да му е по-симпатичен зам.- председателят, а не председателят. Тези хора не избират партийци", настоя депутатът в защита на гласуващите зад граница.

3 часа след началото на дебата по изборните промени, разговорът започна да се изостря, както и обвиненията за изборни нарушения, демагогия и кой как е попаднал в парламента.

"Възраждане" и "Прогресивна България" влязоха в остри противоречия, а Цончо Ганев ядоса управляващите като заяви, че депутатите от ПБ са влезли в парламента "на раменете на Румен Радев" - политически изобщо не били известни.

Четат ни морал хора, които изобщо не го притежават, заяви Николета Тодорова от ПБ. И заяви, че точно защото били неизвестни вдигнали рейтинга на парламента с 20%, докато известните депутати правели обратното. Ние, които сме неизвестни, първите двама във Варна получиха повече гласове от цялата ви партия, обърна се към "Възраждане" , включи се пък друг неин съпартиец. Ганев също се възмути и се оплака, че са жертва на обиди.

След малко повече от 3-часа обсъждане, депутатите преминаха към гласуване на промените в Изборния кодекс.

За бяха 151 депутати, 36 бяха против, а един от ДБ се въздържа.

Специално обучително звено ще организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии. Негова отговорност са материалите за разясняване на избирателите реда и начина на гласуване, както и обучителните семинари и конференции. Ще има и публичен електронен регистър на лицата, успешно преминали обучението за членове на комисии.

Председателят на ЦИК вече има официално разписани правомощия. След решението на депутатите Георги Хорозов ще организира и ръководи дейността на ЦИК. Официално той ще насрочва и ръководи заседанията на ЦИК, ще разпределя работата на колегите си, "упражнява бюджета на комисията, утвърждава щатното разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията".

Заседанията на ОИК също ще се предават в интернет, където ще има и архив от записи.

В една подвижна избирателна секция не може да гласуват повече от 30 избиратели.

Не мина предложението на "Възраждане" членовете на комисии да имат завършено средно образование - само 44 бяха "за" (1 от ПБ, 22 от ГЕРБ, 13 от ПП), 38 бяха "против" (13 от ПБ, 1 от ГЕРБ, 18 от ДПС), а 102 депутати се въздържаха.

Отпадна идеята социолозите да са длъжни да подписват декларации, че няма да огласяват или предоставят данни за проучвания на медии, партии и коалиции в деня на вота - взе само 12 "за" (8 от "Възраждане" и по два от ПБ и ПП), 39 "против" ( 1 от ПБ, 11 от ГЕРБ, 19 ДПС и 8 от ПП) и 118 се въздържаха.

Идеята на ПП да прокарат машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели също не получи подкрепа. Нито пък опитът на ДПС да сменят наличните машини за гласуване с нови, оптични устройства.

След като още в правната комисия управляващите се отказаха МВР да участва в сертифицирането на машините за вота, решението им бе препотвърдено и в пленарната зала.

Нововъведенията в помощ на хората със зрителни затруднения за въвеждане на тактилни шаблони и аудио интерфейс, говорещ на български бяха подкрепени единодушно със 178 гласа.

Район "Чужбина" официално остава в историята - бе закрит със 124 гласа "за" и 53 "против", без въздържали се. За предходните избори ЦИК дори бе направила разпределение и даде 4 мандата за сънародниците ни зад граница. Това означаваше по един депутат по-малко за Велико Търново, Враца, Пловдив и Шумен.

Мнозинството отхвърли предложението гласовете от техническото устройство да се отчитат през преброяване на контролните разписки. Цончо Ганев от "Възраждане" поиска прегласуване и поиска подкрепа за текста. Стою Стоев от ПП обаче уточни, че текстът важи само ако от машината не може да се принтира протокола, тогава е било предвидено да се броят разписките. При новото гласуване текстът отново бе отхвърлен със 156 "против", 19 "за" (11 от ПП и 8 от "Възраждане") и един въздържал се от ПБ.

Реално резултатът от машините ще се установява в края на деня с разпечатване на протокол от устройството. СИК така или иначе ще извършва контролно преброяване на контролните разписки. Това мина със 153 "за", 24 "против" и без въздържали се.

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