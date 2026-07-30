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Шофьор блъсна дете в Панагюрище и избяга, взеха му книжката

Диана Варникова

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Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Панагюрски полицаи установиха самоличността на водач, предизвикал пътен инцидент с дете и напуснал местопроизшествието.

Сигнал за случилото се бил подаден снощи около 21.15ч. в дежурната част на РУ-Панагюрище, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Към мястото незабавно били насочени автопатрул и линейка на „Спешна помощ". Установено е блъснато 6-годишно момченце от средногорския град, което е прегледано от медиците.

За радост, детето не е сериозно пострадало. Униформените установили, че водачът, който го е блъснал, вместо да му окаже помощ и изчака пристигането на органите на реда, е напуснал местопроизшествието.

Предприети са действия по изясняване на фактическата обстановка и издирване на избягалия шофьор. Не след дълго униформените влезли в дирите му.

Оказало се, че това е 21-годишен панагюрец, който бил зад волана на лек автомобил „Ауди" с чужда регистрация. Съставени са му актове за установяване на административни нарушения и му е наложена принудителна административна мярка – изземане на свидетелството за управление на МПС.

Полицейска кола

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