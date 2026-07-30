Крокодилски зъб и кост на динозавър откриха палеонтолози край Трън

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Крокодилски зъб, фрагменти от коруби на костенурки и кост на динозавър са сред първите находки от деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН в Трънското находище на динозаври. Проучванията започнаха на 27 юли и ще продължат до 3 август, съобщиха от музея.

Научният екип е ръководен от доц. д-р Латинка Христова от НПМ-БАН. В него участват още доц. д-р Дочо Дочев от Софийския университет „Св. Климент Охридски", ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, проф. Марлена Янева от Геоложкия институт при БАН и двама студенти доброволци.

Откритите досега фрагменти от коруби са принадлежали на страничношийни костенурки от семейството на ботремидидите. Намерената кост на динозавър е непълна и слабо запазена. Палеонтолозите са попаднали и на няколко малки костни фрагмента, които на този етап не могат да бъдат определени таксономично.

Учените се надяват през оставащите дни от експедицията да открият по-добре запазени и по-значими вкаменелости.

При предишните осем проучвания в Трънското находище са намерени останки от най-малко девет групи гръбначни животни. Сред тях са два вида динозаври, два вида крокодили, два вида костенурки и панцерни щуки.

Палеонтолозите са посетили и новооткрито находище на къснокредни гръбначни животни край Брезник. Досега районът беше известен основно с вкаменелости от древни растения отпреди около 75 милиона години.

При теренните проучвания са събрани нови образци от фосилни листа. Изследването им се очаква да даде повече информация за местната растителност и климатичните условия в края на къснокредната епоха, пише БТА.