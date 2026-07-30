Задържаха 51-годишен, изпращал порнографски материали на малолетно момче

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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 51-годишен мъж, изпращал порнографски материали на малолетно момче, съобщиха от държавното обвинение.

Според събраните до момента доказателства на 26 юли в 13:24 часа в София обвиняемият изпратил чрез мобилно приложение снимки, изобразяващи съвкупление и блудствени действия с момче, ненавършило 16 години.

Софийският районен съд е наложил на мъжа мярка за неотклонение „задържане под стража". Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.