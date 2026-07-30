Зад решетките остават бащата и синът с наркооранжерията край Пловдив

43-годишният Йосиф Гендов не е обжалвал задържането си

Пловдивският апелативен съд е потвърдил определение на окръжните магистрати, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Иван Гендов на 20 г., който заедно с баща си е обвинен в отглеждане и разпространение на наркотици в село Болярци край Садово. 43-годишният баща Йосиф Гендов не е обжалвал задържането си.

Те били следени в продължение на 3 месеца, докато на 21 юли т. г. при операция в Болярци полицаи извършили проверка в лек автомобил, ползван от единия от двама. В багажника бил открит пакет с 528 грама кокаин. Впоследствие било направено претърсване и изземване в жилищна и стопански постройки, обитавани и ползвани от двамата мъже. На различни места в помещенията били намерени 1617 г марихуана, 74 г метамефатмин, 9 г хашиш и MDMA - 5 г.

В приземния етаж на жилищната постройка били открити и 186 саксии със зелени растения със съцветия и височина 70-80 см, които при полеви наркотест реагирали на марихуана. Помещението било оборудвано със специални уреди за отглеждане й - осветление, напояване, вентилация и изолация. При извършени процесуално-следствени действия на втория етаж в жилищната постройка, в ракла в една от стаите, са открити и иззети 44 900 евро.

Според апелативните магистрати може да се направи обосновано предположение, че Иван е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Те са отхвърлили възраженията на защитата му, че 20-годишният не е знаел какво има в помещенията, в които са открити наркотичните вещества и конопените растения, защото свидетел по делото твърди, че е виждал влизания в тези помещения и на двамата обвиняеми.

Според Апелативния съд в Пловдив, ако Иван бъде пуснат, има реална опасност той да извърши ново престъпление. Определението е окончателно.