България придоби безценния архив на емигранта д-р Гаджев

България вече придоби безценния исторически архив с документи на емигранта в САЩ д-р Иван Гаджев. За това съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков.

Емигрантът от Гоце Делчев пренесе преди близо 30 г. от 20 г. от Детройт в родния си град събирани десетилетия автентични документи на македонски българи в Северна Америка. В гр. Г. Делчев д-р Гаджев построи голяма сграда, в която събра над 1 млн. документа, 40 хил. тома книги и др, които тежат над 60 тона, пренесени през океана с 4 контейнера. Така там създаде Институт на българската емиграция. Д-р Гаджев бе отличен през 2004 г. в инициативата на "24 часа" "Достойните българи" за своя патриотизъм и всеотдайна изследователска работа за доказване на български характер на населението в Македония. Емигрантът почина преди 8 г., а родолюбивото му дело бе продължено от сина Тодор Гаджев. В края на април т. г. обаче Теди, както го наричаха приятелите му, внезапно почина. Представители на българската държава водеха разговори със съпругата на д-р Гаджев Флоранс, синовете и дъщерите му и се стигна до споразумение архивът да премине в ръцете на българската държава.

"Днес България направи нещо повече от това да придобие една сграда и един архив. Днес България пое отговорността да съхрани една мечта. С придобиването на Института за българската емиграция в Северна Америка в гр. Гоце Делчев се сбъдна една голяма мечта на д-р Иван Гаджев – мечта, която след неговата кончина беше продължена с всеотдайност и любов от неговия син Тодор (Теди) Гаджев. За съжаление, Теди не успя да види този ден. След неговата кончина на 18 април именно неговото семейство – Флоранс, Катерина, Кристофър, Мария, Сара и малкият Лучиано – намери сили в един изключително тежък момент да се довери на Българската държава и да продължи делото, на което той беше посветил живота си. Благодаря ви за това доверие. То никога няма да бъде забравено", написа консулът ни в профила си във фейсбук.

В рамките на изключително кратки срокове работната група под председателството на вицепремиера Иво Христов успяла да координира един изключително сложен въпрос, изискващ участието на редица държавни институции. Част от тази група е бил и консулът ни.

Преди десетина дни в Гоце Делчев пристигнаха наследниците на д-р Гаджев и се срещнаха с министъра на културата Евтим Милошев.

"Радвам се и че успях да бъда последният дарител на Института преди неговото придобиване от държавата, като предоставих оригинала на Резолюцията на Сената на щата Индиана за стратегическо партньорство с България, гласувана през февруари т.г. Благодаря на всички държавни институции, които с общи усилия направиха възможно това историческо придобиване. Когато има обща кауза, институциите могат да работят като едно цяло.

Най-важното е, че Институтът остава в Гоце Делчев", написа още Станков.

Идеята е Институтът да не бъде музей на миналото, а жива институция – място за учени, изследователи, студенти, ученици и всички, които искат да се докоснат до историята и постиженията на българската емиграция в Северна Америка.

В неговите архиви се съхраняват безценни документи, снимки, писма и свидетелства, които по безспорен начин разказват историята на българската емиграция от географската област Македония в Съединените щати през първата половина на XX век. Те пазят паметта за поколения българи, които далеч от Родината са отстоявали своята национална идентичност, език и култура.

"Поздравявам Държавна агенция „Архиви" с това значимо придобиване и пожелавам успех в опазването, изследването и популяризирането на това безценно документално наследство. Вярвам, че най-добрият начин да почетем паметта на д-р Иван Гаджев и на Тодор Гаджев е не просто да съхраним събраните от тях архиви, а да ги направим достъпни за бъдещите поколения. Защото народ, който пази паметта си, пази и бъдещето си. Поклон пред делото на Иван и Тодор Гаджев. Вечна памет", допълва консулът.

За придобиването на архива съобщи пред БНТ вицепремиерът Иво Христов. Той обясни, че сумата за това е била "далеч под 1 милион евро".

"Архивът струва съвсем разумна сума, далеч под 1 милион евро. Така че добиваме всичко, даже с наградата, тъй като това беше желанието на наследниците и условието, при което те можеха да предадат този архив. Ние трябваше да издирим петима наследници в САЩ. Благодарение на ефективните действия на Светослав Станков, нашия консул в Чикаго, успяхме да го направим. Всички институции съдействаха от все сърце за една народополезна кауза, за която им благодаря", каза вицепремиерът. Според него придобиването на архива е доказателство за "ангажимента на държавата към съхраняването на историческата памет".

Архивът на македонската имиграция съдържа ценни документи, пълни течения на македонски издания в САЩ, както и видео- и аудиосвидетелства и периодика. Според вицепремиера в тях има свидетелства за българската идентичност на хора от периода след Илинден.

Предстои той да бъде проучен, а достъпът до него за историците да бъде регламентиран. Христов обясни, че придобиването му е станало благодарение на бързите действия на българските институции и съдействието на наследниците. Българските институции са успели да издирят петима наследници в САЩ.

"Това е архив на македонската имиграция, който ясно доказва българския характер на Македония. Този архив беше обект на интерес от много страни. Той можеше да бъде употребен срещу България. Благодарение на бързите действия на българските институции последните два месеца, когато придобихме тези безценни документи, пълни течения на македонски издания в САЩ, в които хора с прясна памет, след Илинден, споменават какви са по своя характер, как се чувстват, че се чувстват българи", заяви Христов.