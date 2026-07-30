Васил Пеловски и Маринела Тотева са първите номинирани за новия състав на ВСС

Съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът във Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева са първите предложени кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от институцията. Пеловски е номиниран от квотата на съдиите, а Тотева – от тази на прокурорите.

Кандидатурата на Васил Пеловски е издигната от 22-ма съдии от административните съдилища във Варна и Бургас и от Районния съд във Варна. Той има повече от 17 години юридически стаж на различни нива в публичната власт и като действащ съдия.

Пеловски последователно е заемал експертни и ръководни длъжности в Областната администрация в Добрич, Столичната община, Министерството на младежта и спорта и администрацията на ВСС. В момента правораздава в Административния съд във Варна. Участвал е в редица национални и международни професионални инициативи, обучения и форуми.

Според издигналите кандидатурата му съдии неговият „безспорен морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция, че ще изпълнява своите правомощия независимо, компетентно, отговорно и в интерес на съдебната власт".

Маринела Тотева е номинирана от 20 прокурори от Върховната касационна прокуратура и Окръжната прокуратура в София. В мотивите е подчертан нейният 30-годишен юридически стаж в прокуратурата и натрупаният практически опит.

Професионалният ѝ път започва като младши прокурор в Окръжната прокуратура в София и преминава през първоинстанционните нива на прокуратурата и Върховната административна прокуратура. Там тя е ръководила отдел „Административно-съдебен надзор" до закриването на структурата през 2023 г. Оттогава е прокурор в отдел 01 „Специализиран" във ВКП.

В предложението се посочва още, че като член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС Тотева е разширила практическите си познания в областта на дисциплинарната дейност и кариерното развитие на магистратите.

Вносителите изразяват увереност, че тя ще допринесе за утвърждаването на авторитета на съдебната система и ще защитава интересите на прокурорите.

На брифинг на 29 юли министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че гаранциите за различен начин на работа на новия ВСС се съдържат в закона. По думите му предстои те да бъдат засилени, а изборът на новия състав ще бъде най-публичният досега. Найденов посочи, че съответните правила вече са внесени в парламентарната правна комисия.

Министърът коментира още, че настоящите членове на ВСС нямат статут на магистрати. Според него трябва да има възможност те да бъдат отзовавани, ако не изпълняват функциите си, припомня БТА.