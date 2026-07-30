Задържаха трима за кражба в Благоевград, откриха незаконни оръжия и взривни вещества

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В Благоевград задържаха трима за кражба. В момента се извършва разследване под надзора на районната прокуратура.

Установено е, че на 27.03.2026 г., от 09,15 ч. до 12,00 ч., от апартамент в гр. Благоевград са били откраднати пари в различна валута, бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани. Това съобщават от пресцентъра на районна прокуратура - Благоевград.

За престъплението тримата са повредили дограмата и вътрешната част от заключващия механизъм на входната врата на апартамента. Според първоначалните данни отнетите вещи са на обща стойност около 40 хил. евро.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за участие в престъплението на И.И., на 53 години, Б.П., на 45 г., и С.Д., също на 45 г.. Тримата са привлечени като обвиняеми.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо тримата извършители. Те са били осъждани и сега им се търси отговорност за повторно престъпление.

В рамките на разследването са извършени огледи, претърсвания и изземвания на адреси в гр. София и в област Перник.

При условията на неотложност на адреса в гр. Батановци, област Перник, ползван от обвиняемия С.Д., са извършени претърсване и изземване, при което са открити и иззети пистолети, пушка, заглушител за огнестрелно оръжие, голямо количество боеприпаси от различен калибър, цилиндрични тела с надпис „Тротил 400 гр.", проводници, огнепроводен шнур, противошокова палка, радиостанции, автомобилни ключове, кобури и пълнител за пистолет.

С оглед установените при претърсването данни е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс – държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества без надлежно разрешение.

Действията по разследването на това престъпление се извършват под ръководството на Районна прокуратура – Перник.

Работата по събиране и проверка на доказателствата продължава под ръководството и надзора на компетентните прокуратури, като се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления.