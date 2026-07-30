Андон Ненов е новият зам.-председател на Държавна агенция „Технически операции“

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Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции" е назначен Андон Ненов.

От същата длъжност е освободен Емил Тодоров. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.