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Андон Ненов е новият зам.-председател на Държавна агенция „Технически операции“

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Сградата на Министерския съвет в София СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции" е назначен Андон Ненов.

От същата длъжност е освободен Емил Тодоров. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сградата на Министерския съвет в София СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

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