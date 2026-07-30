Критично ниското ниво на Дунав спря румънския ферибот при Айдемир

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Румънският превозвач по фериботната линия между силистренското село Айдемир и пристанище Кичу е преустановил работа заради критично ниското ниво на Дунав. Връзката между двата бряга не е прекъсната, като българският ферибот вече извършва курсове всеки ден, а не през ден, както досега.

Ситуацията се следи ежедневно, тъй като водите на реката продължават да спадат, каза за БТА собственикът на българската фирма – пристанищен оператор Владимир Рашков.

Ниското ниво на Дунав затруднява сериозно и товарното корабоплаване. Заради плитките участъци корабите превозват по-малки количества товари, което води до значително увеличение на транспортните разходи.

Ако спадът продължи, до около седмица фирмата може временно да прекрати товарните превози, посочи Рашков.

„Предпочитаме да спрем, отколкото да рискуваме засядане на кораб или повреди по корпусите, винтовете и рулевите устройства. Кораборемонтите са изключително скъпи и специфични, затова в такива периоди е по-разумно да изчакаме", каза той.

Предварителните прогнози са за високи температури и малко валежи в голяма част от Европа през август. Според Рашков това вероятно ще доведе до допълнително понижаване на нивото на реката през следващите седмици.

„Това са критично ниски нива на реката. През цялата си практика не помня Дунав да е бил толкова нисък", допълни той.