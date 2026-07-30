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Опитват да изтеглят заседналия круизен кораб край Гомотарци

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Български гранични полицаи евакуират пътниците от круизния кораб, плаващ под швейцарски флаг

Започна операция по изтеглянето на круизния кораб Viking Ullur, който заседна в река Дунав край видинското село Гомотарци, установи репортер на БТА.

На място е пристигнал тласкач, с чиято помощ се правят опити плавателният съд да бъде освободен. В операцията участва и моторна лодка, осигуряваща техническо и логистично съдействие.

Плаващият под швейцарски флаг Viking Ullur заседна около 02:20 часа на 28 юли в района на 817-ия речен километър, на около 25 километра над Видин. На борда са се намирали 186 пътници от държави от Европейския съюз и 52-ма членове на екипажа.

Корабът е трябвало да зареди провизии във Видин, но не е успял да достигне пристанището. Поради това пътниците са останали без храна и питейна вода.

С разрешение на Дирекция „Речен надзор" – Лом е била организирана евакуация с катер на Базата за гранични полицейски кораби във Видин. Корабният агент е осигурил плаващия под френски флаг круизен кораб Vivaldi, на който са били прехвърлени пътниците.

Български гранични полицаи евакуират пътниците от круизния кораб, плаващ под швейцарски флаг

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