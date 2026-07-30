ДПС с призив държавата да спре войната по пътищата

Държавата да обърне повече внимание на пътния травматизъм, призоваха депутати от ДПС.

"Ситуацията е изключително критична, всеки ден сме свидетели на множество тежки ПТП, за съжаление с множество жертви. За първи път от три години насам имаме значителен ръст на броя на жертвите по пътищата. Това показва, че изпълнителната и законодателната власт трябва да вземем бързи и адекватни мерки", каза бившият МВР министър, сега депутат от движението, Калин Стоянов. Той представи статистика, че от началото на годината до момента са загинали 27 души повече в сравнение със същия период миналата година.

В началото на юни ДПС предложи тотална забрана за тротинетките, но проектът им още не е разгледан. Сега депутатът Халил Летифов призова да се пристъпи към него след новината, че 13-годишно дете е болница с тежки травми след падане от електрическа тротинетка. То е с фрактури на черепа и раменната става и с хематом в мозъка.

Депутатът Хамид Хамид се обърна директно към правителството с призив да внесат законови променти в парламента и пое ангажимент, че групата им ще ги подкрепи.