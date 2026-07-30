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36- годишен мъж нанесъл побой на жена пред кметството в ломското село Замфир

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36- годишен мъж нанесъл побой на жена заради любовна драма пред кметството в ломското село Замфир.

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

36- годишен мъж нанесъл побой на жена заради любовна драма пред кметството в ломското село Замфир.
На 29-ти юли към 20 часа е постъпил сигнал от 30- годишна жена, че е била нападната от познат от същото село към 17 и 30 часа.. Оплакала се, че е удряна с юмруци и ритниц в главата и тялото. От ударите е била зашеметена , но не е губила съзнание. При прегледа в болницата е установено, че е с оток и кръвонасядания на лявото око, кръвоизлив на очната лявата очна ябълка и охлузвания и кръвонасядания в областта на тялото.

От проведените оперативно - издирвателни мероприятия по горещи следи от полицаите от РУ- Лом и участък Брусарци е установен нападателят от Лом. Той е направил пълни самопризнания и е задържан за срок от 24 часа. Проведени са разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава в полицията в Лом.

36- годишен мъж нанесъл побой на жена заради любовна драма пред кметството в ломското село Замфир.
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