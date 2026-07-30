Събраха сумата за рехабилитация на дъщерята на загиналия пилот кап. Дункин

Сумата, необходима за рехабилитация на дъщеричката на загиналия пилот кап. Венцислав Дункин, е събрана, съобщиха от Министерството на отбраната.

Преди два дни оттам пуснаха съобщение с призив за помощ за събиране на 7416 евро за Анастасия Дункина, на година и седем месеца. Тя е дъщеря на военния пилот от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг на 13 септември 2024 г, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка – за здравето на собственото си дете. Анастасия се роди три месеца след смъртта на баща си, загинал по време на тренировъчен полет в авиобазата "Граф Игнатиево", седмица преди да сключи граждански брак с любимата си Ели.

"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума е 7416,15 евро за 3.месечен курс на лечение. Дарителската кампания е отворена до 01.09.2026 г.", обявиха от МО.

Само часове по-късно цялата сума бе събрана и призивът вече е свален от фейсбук страницата на МО.

Анастасия е претърпяла през юни т.г. исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация "Св. София". Лекарите са категорични, че лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си и да расте, играе и да се развива като всяко друго дете.