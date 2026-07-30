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Започва набирането на предложения за проекта на бюджет на Община Русе за 2027 г.

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Община Русе

Община Русе кани всички граждани, второстепенни разпоредители с бюджет и лица, имащи отношение към общинския бюджет, да се включат с мнения и предложения в подготовката на проекта за бюджет на Община Русе за 2027 година.

Активното участие на местната общност е важна част от процеса по планиране на финансовата рамка на Общината и създава възможност приоритетите и потребностите на гражданите да бъдат взети предвид при изготвянето на бюджета за следващата година.

Предложенията могат да бъдат подавани в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе на пл. „Свобода" 6, както и по електронен път на имейл [email protected] .

Срокът за приемане на мнения и предложения е 30 септември, съобщават от пресцентъра на община Русе.

Община Русе

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