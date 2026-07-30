Спешно търсят кръв за тежко ранения в катастрофата край Пловдив вчера

Всеки, който има възможност да помогне, може да го направи в Кръвния център към УМБАЛ "Свети Георги"

Валентин Петров Димитров, който пострада тежко при катастрофата вчера на пътя Пловдив - Карлово, се нуждае от кръводарители. Негови близки и колеги са отправили призив в социалните мрежи.

"Състоянието му е критично, а той е само на 25 години. Целият му живот е пред него и ние трябва да направим всичко възможно, за да му дадем шанс да се пребори", каза Денчо Миланов, който е негов колега.

Всеки, който има възможност да дари кръв, може да го направи в Кръвния център към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

"Важно е да се знае, че кръв могат да дарят и хора от други населени места във всеки център по трансфузионна хематология в страната, като при даряването задължително трябва да бъдат посочени името Валентин Петров Димитров и лечебното заведение - УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив", пише друга негова колежка в социалните мрежи.

Сигналът за инцидента е бил подаден около 6 часа вчера сутринта. Микробус застигнал и ударил отзад трактор, като пострадалият Валентин пътувал в буса. Произшествието стана в района на калояновското село Иван Вазово. Момчето е настанено в УМБАЛ "Свети Георги" в критично състояние.