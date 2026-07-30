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Хванаха крадец на кола в село Соколово

Дияна Райнова

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Полиция СНИМКА: Архив

Хванаха крадец на кола в село Соколово, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 29 юли, около 18:15 часа е получено съобщение за противозаконно отнет лек автомобил „Фолксваген", паркиран в село Соколово, с поставен контактен ключ на таблото.

От предприетите действия от служители на Районното управление на МВР в Балчик е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 22-годишен мъж. Превозното средство е намерено и върнато на тъжителя. По случая е образувано досъдебно производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

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