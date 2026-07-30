Мотористи ще ескортират ковчега на Виктория, ще спрат на мястото на трагедията във Варна

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Близки, приятели и представители на мотообщността ще изпратят в последния ѝ път Виктория Николаева – младата мотористка, която почина след тежката катастрофа на бул. „Васил Левски" във Варна.

Трагедията разтърси града, след като 34-годишната Виктория, която е майка на две малки деца, беше тежко ранена при пътния инцидент. Въпреки усилията на лекарите тя не успя да се пребори за живота си и по-късно почина от получените травми.

Към момента не е ясна причината за фаталната катастрофа, знае се, че три мотора са пътували заедно, но внезапно един от тях удря спирачка, която причинява сблъсък.

В нейна памет на 1 август (събота) ще бъдат организирани две поклонения.

Първото ще започне в 9:45 часа на паркинга на „Метро", където мотористи и собственици на автомобили BMW ще се съберат, за да я изпратят. Около 10:30 часа, с пристигането на траурната процесия, участниците ще ескортират катафалката до гробищния парк в село Тополи.

Вечерта приятелите на Виктория отново ще се съберат на паркинга на „Метро" в 19:30 часа. В 20:15 часа ще потеглят на почетна обиколка по бул. „Владислав Варненчик" и бул. „Васил Левски".

Предвидено е участниците да спрат в най-дясната лента на мястото на катастрофата, където всеки, който желае, ще може да остави цвете в нейна памет.

След това шествието ще продължи до края на булеварда, ще премине по крайезерния път и Аспаруховия мост, а финалът ще бъде на панорамната площадка в Галата, където ще бъде запален възпоменателен огън в памет на младата жена.

Организаторите отправят покана към всички, които са познавали и уважавали Виктория Николаева, да се присъединят към поклонението и да отдадат последна почит.

В петък ще се състои поклонение пред друг, загинал трагично моторист - 38-годишния музикант Антон Апостолов, който оставя 3-годишно дете.