Випуск 2026 на Националния военен университет получава първите си офицерски пагони

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Випуск 2026 на Националния военен университет "Васил Левски" до Велико Търново ще получи първите си офицерски пагони.

Зам.-министърът на отбраната Любомир Монов и зам.-началникът на отбраната ген.-лейтенант Красимир Кънев ще участват в тържествения ритуал, на който ще бъдат връчени и дипломите на курсантите от 148-и випуск "Априлски 2026".

Събитието ще се състои на 31 юли от 10:00 ч. пред Музикално-драматичен театър „К. Кисимов" във Велико Търново. По време на ритуала ще бъде присвоено и първо офицерско звание на военнослужещите, завършили курс за професионална квалификация по военно дело, както и първо сержантско звание на кадетите-випускници на Професионалния сержантски колеж.

148 са курсантите, обучавали се в трите факултета на НВУ в район Велико Търново и район Шумен. 59 кадети ще получат свидетелства за обучение в Професионалния сержантски колеж. 9 са военнослужещите, завършили курса за придобиване на професионална квалификация по военно дело.

По време на тържествения ритуал ще бъдат връчени и награди на първенците на випуска и на отличниците на специализации на НВУ и Професионалния сержантски колеж.