ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничиха движението между Перник и Брезник зарад...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23309789 www.24chasa.bg

Випуск 2026 на Националния военен университет получава първите си офицерски пагони

944
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Почетният караул на НВУ „Васил Левски" Снимка: Община Велико Търново

Випуск 2026 на Националния военен университет "Васил Левски" до Велико Търново ще получи първите си офицерски пагони.

Зам.-министърът на отбраната Любомир Монов и зам.-началникът на отбраната ген.-лейтенант Красимир Кънев ще участват в тържествения ритуал, на който ще бъдат връчени и дипломите на курсантите от 148-и випуск "Априлски 2026".

Събитието ще се състои на 31 юли от 10:00 ч. пред Музикално-драматичен театър „К. Кисимов" във Велико Търново. По време на ритуала ще бъде присвоено и първо офицерско звание на военнослужещите, завършили курс за професионална квалификация по военно дело, както и първо сержантско звание на кадетите-випускници на Професионалния сержантски колеж.

148 са курсантите, обучавали се в трите факултета на НВУ в район Велико Търново и район Шумен. 59 кадети ще получат свидетелства за обучение в Професионалния сержантски колеж. 9 са военнослужещите, завършили курса за придобиване на професионална квалификация по военно дело.

По време на тържествения ритуал ще бъдат връчени и награди на първенците на випуска и на отличниците на специализации на НВУ и Професионалния сержантски колеж.

Почетният караул на НВУ „Васил Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание