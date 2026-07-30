СДВР издирва Симона Пейчева за смъртта на бизнесмена Владимир Янков

Служители на СДВР издирват бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя. От МВР засега отказват коментар, съобщава БНТ.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено.

Докато аутопсията трябва да установи причината за смъртта на търговеца на кафе и вендинг машини - дали е изгорял жив, мъчен ли е, или застрелян, както твърдят съседите му, то огнеборците вече категорично потвърдиха, че огънят е запален умишлено. Това е така, защото са открити няколко огнища, от които са се разпрострели пламъците.

Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е умишлен, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за огнената стихия е получен в 4,14 часа в понеделник в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". След като пожарникарите са влезли в къщата, са се натъкнали на обгорялото тяло на 56-годишния вносител на кафе.

Разследващите веднага са се заели да установят какво е правил Янков в последните си часове. Така от комуникация и разпити на свидетели станало ясно, че той е бил на вечеря в известен гръцки ресторант в столичния кв. "Драгалевци" заедно с бившата гимнастичка и световна шампионка Симона Пейчева.

По неофициална информация двамата са се скарали и грацията си е тръгнала, с което се е спасила от последвалия огнен ад. Запознати разкриват, че Янков е тръгнал да се прибира към дома си и е освободил охранителите си, пише "България днес".

Какво е ставало в следващите часове, още се изяснява, но криминалистите работят по няколко версии. Една от тях е, че в къщата са го чакали няколко души, които са го измъчвали и пребили, а след това го запалили жив. Мотивите им са свързани със сериозни суми в криптовалута, които Загатото притежавал. Бандитите са искали кодовете на криптопортфейла му, за да им прехвърли биткойните си.

Другата версия е, че бизнесменът е убит от бой при пиянски скандал. Разследващи издават, че Янков се прибрал с мъж, който е негов приятел от години, но между двамата избухнал скандал и аверът го затрил. Не е изключено разпрата да е станала заради неуредени финансови отношения.