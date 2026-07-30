Пострадала при катастрофата край Видин е транспортирана с медицински хеликоптер до София

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Пострадалата при катастрофата край Видин 34-годишна жена е транспортирана с медицински хеликоптер до специализирана болница в София. През нощта състоянието ѝ е било стабилизирано, съобщи за БТА директорът на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка" във Видин д-р Ивета Найденова.

Жената е била приета в лечебното заведение в тежко състояние с тежки фрактури на двата крака. Проведеното лечение е позволило тя да бъде транспортирана по въздух до столицата.

При пътния инцидент е пострадало и 11-годишно момче. То е с мозъчно сътресение и разкъсно-контузна рана на лицето. Състоянието му е стабилно и се очаква да бъде изписано през следващите дни, уточни д-р Найденова.

Катастрофата стана вчера около 14:40 часа на главния път Е-79, в района на бензиностанция „Фанти Г". Сблъскали са се товарен автомобил с прикачено полуремарке с видинска регистрация и лек автомобил с германска регистрация.

При удара загина 22-годишната жена, управлявала лекия автомобил. Тя и двамата пострадали са от Лом.

Товарния автомобил е управлявал 51-годишен мъж от село Арчар. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По информация на Областната дирекция на МВР във Видин той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.