ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничиха движението между Перник и Брезник зарад...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23309854 www.24chasa.bg

Пострадала при катастрофата край Видин е транспортирана с медицински хеликоптер до София

856
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
34-годишна жена е транспортирана с медицински хеликоптер до специализирана болница в София. Снимка: Архив

Пострадалата при катастрофата край Видин 34-годишна жена е транспортирана с медицински хеликоптер до специализирана болница в София. През нощта състоянието ѝ е било стабилизирано, съобщи за БТА директорът на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка" във Видин д-р Ивета Найденова.

Жената е била приета в лечебното заведение в тежко състояние с тежки фрактури на двата крака. Проведеното лечение е позволило тя да бъде транспортирана по въздух до столицата.

При пътния инцидент е пострадало и 11-годишно момче. То е с мозъчно сътресение и разкъсно-контузна рана на лицето. Състоянието му е стабилно и се очаква да бъде изписано през следващите дни, уточни д-р Найденова.

Катастрофата стана вчера около 14:40 часа на главния път Е-79, в района на бензиностанция „Фанти Г". Сблъскали са се товарен автомобил с прикачено полуремарке с видинска регистрация и лек автомобил с германска регистрация.

При удара загина 22-годишната жена, управлявала лекия автомобил. Тя и двамата пострадали са от Лом.

Товарния автомобил е управлявал 51-годишен мъж от село Арчар. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По информация на Областната дирекция на МВР във Видин той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

34-годишна жена е транспортирана с медицински хеликоптер до специализирана болница в София. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание