ДПС обжалва решението на правителството да им вземе централата

ДПС са обжалвали решението на правителството да им вземе централата и да я даде на НАП.

"Съгласно закона подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт. След изявлението на министър Шишков, че на Движението за права и свободи ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии, в момента сме в процес на разговори с компетентните институции", съобщиха от ДПС.

На 22 юли регионалният министър Иван Шишков съобщи, че държавата ще вземе централата на ДПС и ще я даде на НАП, тъй като е непропорционално голяма на парламентарната им група. Даде им десет дни срок да се изнесат. От партията още тогава предупредиха, че ще обжалват, като обясниха, че са инвестирали много пари в реновирането на офиса.