Исторически ниските нива на Дунав почти спряха корабоплаването

Нивата на река Дунав са исторически ниски, а корабоплаването почти е замряло. Настоящата ситуация е форсмажорна и няма аналог през последните десетилетия, заяви пред БТА директорът на дирекция „Речен надзор – Русе" към Изпълнителната агенция „Морска администрация" Иван Жеков.

Продължителното засушаване и горещото време в Европа са довели до трайно маловодие по цялото протежение на реката, обясни изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" инж. Ивелин Занев. По думите му тази година водните нива не само са изключително ниски, но и продължително се задържат под ниското корабоплавателно регулационно ниво.

При Русе Дунав продължава да спада и е достигнал минус 87 сантиметра спрямо условната кота нула – с два сантиметра по-ниско от вчера. Водното количество е 1773 кубически метра в секунда, показват данните на ИАППД.

„Лично аз не съм чувал да е имало такива нива през годините. След 1990 година със сигурност не е имало подобна ситуация", коментира Жеков.

В общия българо-румънски участък от Силистра до Тимок има повече от 20 критични места. Определящи за преминаването са праговете нагоре по течението от Русе при Батин и Вардим. На места дълбочината е едва 16–17 дециметра, поради което корабособствениците не могат да натоварват плавателните съдове до пълния им капацитет и превозите стават икономически неизгодни.

Маловодието създава сериозни затруднения и в Румъния. В окръг Долж напоителните системи са спрени от повече от две седмици заради изключително ниското ниво на реката. Без възможност за напояване са останали над 55 000 хектара земеделски площи, съобщава румънският вестник „Адевърул".

За осигуряване на безопасно корабоплаване ИАППД извършва поддържащо драгиране в критичните участъци, при необходимост променя трасето на фарватера и подменя навигационните буйове. Между Русе и Свищов вече са поставени 21 нови буя със светлини и системи за дистанционно наблюдение.

Прилага се и т.нар. гъвкава инфраструктура – баржи извън фарватера, които насочват течението и подпомагат естественото удълбочаване на плавателния път.

Според Иван Жеков много от корабоводителите не са достатъчно подготвени за плаване при толкова ниски води и малки дълбочини. Те често не се запознават предварително с актуалната информация за промените по плавателния път, а някои пренебрегват предупрежденията и забраните и се опитват да преминат през критични участъци.

При засядането и последващото освобождаване на корабите се натрупват наноси, които допълнително затрудняват преминаването на следващите плавателни съдове. Съвременните навигационни системи позволяват безопасната линия да бъде записана върху електронна карта и използвана от други кораби, ако междувременно условията в участъка не са се променили.

Ниските води вече доведоха и до инциденти. В началото на седмицата пътнически кораб заседна край Видин, след което започна евакуация на пътниците и подготовка за освобождаването му.

Маловодието разкри и ценни археологически находки. След отдръпването на Дунав край русенското село Ряхово бяха открити древни останки от мамут. По изваждането и транспортирането им работят специалисти от Регионалния исторически музей в Русе.

Според инж. Ивелин Занев периодът с обичайно по-ниски води на реката тепърва предстои – от края на август до септември.