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От 1 август удължават маршрута на автобус № 30 в София

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градски транспорт Снимка: Пиксбей

От 01 август 2026 г. се удължава маршрута на автобусна линия № 30. Тя ще се движи до метростанция "Сливница" и ще бъде в пълен синхрон с автобусна линия №31, което ще подобри цялостното обслужване на гражданите.

Автобусите от линията ще се движат съответно: от ул. „Обелски път" продължават по бул. „Панчо Владигеров" до МС „Сливница", двупосочно по маршрута, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Ще спират на следните спирки:

- новооткрити спирки с код 2444 и 2445 „МС Обеля", разположени на бул. „Панчо Владигеров" на 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки;

- съществуващи спирки с код 1061 (крайна) и 1063 (начална) „МС Сливница";

- съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница";

- двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119 ж.к. Обеля 1".

Промените се налагат във връзка с изграждането на новата метростнация в кв."Обеля".

градски транспорт Снимка: Пиксбей

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