Военното министерство търси кой да ремонтира 10 двигателя за МиГ-29 за 17 млн. евро

Такава бе обявена и през февруари, но така и не се намери кой да ги ремонтира

Приемат оферти до 1 септември

Поръчка за ремонт на до 10 двигателя за съветските изтребители МиГ-29 пусна военното министерство. Това става дни, след като стана ясно, че от министерството са отправили запитвания за налични самолети и резервни части до няколко държави.

В документацията към поръчката е описано, че се търси кой да ремонтира двигателите, така че да могат да работят нормално още 4 години (48 месеца). Искането на военното ведомство е първите 2 двигателя да се ремонтират за най-кратко време: до 6 месеца, а за всички останали дават срок от до 9 месеца. Описано е, че те трябва да са в гаранция поне за 1 година или 100 летателни часа.

За целта от министерството на отбраната дават 17 млн. евро с ДДС (14, 2 млн. без ДДС). Срокът за оферти е 1 септември. По-рано тази година МО отново бе пуснало поръчка за двигатели за МиГ-29, но тя бе прекратена, защото така и не се намери кой да ги ремонтира.

Според поръчката от февруари отново трябваше да се ремонтират до 10 двигателя, но обявената сума за това бе по-висока: 21 млн. евро с ДДС. Последно ремонт на съветските самолети бе правен през 2023 г., когато се очакваше ресурсът им да изтече и България да се изправи пред невъзможност сама да пази небето си. Затова още от началото на 2022 г. военното ведомство преговаряше за нови двигатели или някой да ремонтира наличните. Проблемът бе, че след началото на войната с Украйна Русия спря доставките на части за руската и съветската военна техника за всички "неприятелски държави" (подпомагащи Украйна- б.а.), в това число и нашата. Отнеха и лицензите за право на ремонт на такава техника.

В крайна сметка МО подписа договор с полската държавна компания WZL. Бяха ремонтирани 6 двигателя, за което българските военни платиха 9,5 млн. евро без ДДС.

Вчера военният министър Димитър Стоянов отрече да се търси нова ескадрила от съветските самолети, а само резервни части.

"Ако можем да придобием "Грипен" или F-16 втора ръка, ние няма да имаме нужда тогава да продължим толкова дълго експлоатацията на МиГ-29. Доставката на вторите 8 F-16 закъснява, това е причината да увеличим експлоатацията на МиГ-овете. Ако има различна опция, бихме се радвали да имаме тези самолети в България", коментира той преди заседанието на ресорната комисия в парламента.

И заяви, че от 2021 г. няма доставени никакви резервни части за самолетите.

"Изпратили сме писма и до Пентагона в САЩ, и до Швеция за "Грипен" и F-16 втора ръка. Не очаквам, че ще има такива самолети, аз съм изпращал подобни писма и през 2022 г. И отговорът бе отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва "Поддържайте си самолетите МиГ-29". Откъде мога да получа части за тях? Единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29: това са Полша и навремето, преди доста години, Унгария ги е използвала", каза военният министър. И обясни, че в писмата си е попитал дали могат да ни бъдат предоставени резервни части за съветските изтребители.

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев пък напомни, че МиГ-овете могат да останат в експлоатация само до 2029 г., въпреки че от МО заявиха, че ще летят до 2030 г.

Полша опроверга българското Министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски "МиГ-29" и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители.

Миналия петък министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с въпрос какво ще правят със своите "МиГ 29".

„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", каза военният министър.

Ден по-рано Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна.

„Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.

Страната ни бе на крачка да закупи нови изтребители "Грипен", след като служебното правителство на Огнян Герджиков, назначено от тогавашния президент Румен Радев, одобри избора. В качеството си на президент той лично защитаваше избора на "Грипен".

После се сформира парламентарна анкетна комисия, която да разследва покупката на нови изтребители. Целта бе да се "освети" ролята на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС и впоследствие като президент за избора на шведските изтребители "Грипен". От тази комисия не излезе нищо, а по-късно кабинетът на Бойко Борисов реши да закупи от САЩ нови изтребители F-16 Block 70, като Радев остро критикува процедурата.

България вече получи 8 машини F-16 Block 70 и закупи още 8, които ще бъдат доставени със закъснение. Вторите осем се очакват през 2029 година.

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди 2 седмици Стоянов в интервю за "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на изтребителите МиГ-29. Именно заради това Министерството на отбраната планира да обяви обществена поръчка за ремонт на самолетни двигатели на стойност над 26 млн. евро. Като плановете на МО са първите 2 млн. евро по такъв договор да бъдат платени още тази година. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.

На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението с МиГ-29 с договори с Русия и Полша. На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси лицензиран ремонт, а пък двигатели могат да дадат същите държави, плюс Полша и Словакия. Братислава отдавна обяви, че дава всичко, свързано с МиГ-29, на Украйна.