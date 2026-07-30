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Велислава Петрова към ирански министър: От територията ни не се осъществяват никакви преки военни действия

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Абас Аракчи и Велислава Петрова КОЛАЖ: 24 часа

Страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, подчерта външният министър

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявила външният министър Велислава Петрова в телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Аракчи.

По време на разговора Велислава Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран, съобщиха от пресцентъра на МВнР. 

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли, е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

Парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Вчера военният министър Димитър Стоянов каза, че още не са дошли на "Безмер", очакват се тази седмица, но още не е ясно кога точно ще стане.

Абас Аракчи и Велислава Петрова КОЛАЖ: 24 часа

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