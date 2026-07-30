Задържаха под стража 29-годишен мъж, обвиняем за домашно насилие над жена си

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

На 30 юли 2026 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди взета най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 29-годишния М. И. С., обвиняем за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по въззиви частни жалби на защитниците на обвиняемия М. И. С. срещу определение на Районен съд – Монтана, с което спрямо него е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 22 юли 2026 година.

Спрямо М. И. С. е повдигнато обвинение за това, че на 18 юли 2026 година, около 23:20 – 23:30 ч., в гр. Монтана, причинил на С. Д. С. от гр. Монтана средна телесна повреда, изразяваща се в счупвания /фрактури/ на горен десен крайник и горен ляв крайник, които са от естество да водят до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник и горен ляв крайник за срок над един месец, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, като бивш съпруг на С. Д. С. – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

Пред съда М. И. С. поиска по-лека мярка за неотклонение заради здравословното си състояние, което изисква специален режим на хранене.

Защитата му заяви, че деянието е извършено по непредпазливост, не е умишлено и взетата мярка за неотклонение е прекомерно тежка и поиска по-лека.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Въззивният съд споделя изцяло извършената преценка и изложените съображения от първоинстанционния съд. Налице е обоснованост на предположението, че обвиняемият е съпричастен към престъплението, в което е обвинен. Съществуват обективни данни, които сочат на извод за опасност обвиняемият да извърши и друго престъпление – осъждан е и е с лоши характеристични данни. Настоящото деяние показва висока степен на обществена опасност с оглед на вредоносния му резултат.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.