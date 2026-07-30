Чудотворна икона на Света Богородица гостува в Монтана

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в храм „Св. Дух" в Монтана на 9 и 10 август. Посещението е част от програмата на Видинската епархия за поклонение на светинята в периода 9–11 август и се организира с благословението на Видинския митрополит Пахомий.

Иконата ще бъде посрещната на 9 август (неделя) от 17:00 часа на площада пред храм „Св. Дух". След посрещането в храма ще бъде отслужена Вечерня с Канон на Пресвета Богородица.

На 10 август (понеделник) от 9:00 часа в храм „Св. Дух" ще бъде отслужена Света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята.

От Видинската митрополия отправят покана към православните християни да вземат молитвено участие в богослуженията.

Известната като „Хавайска" мироточива икона е копие на Иверската икона на Пресвета Богородица от манастира „Иверон" в Света гора. Историята ѝ започва през 2007 г. в дома на тогавашния мирянин, а днес отец Нектарий, в Хонолулу, Хавай, когато печатното копие на иконата започва да мироточи благоуханно.

През 2008 г. иконата е призната от Православната църква за чудотворна. Оттогава тя е посетила хиляди православни храмове по света. Според свидетелства на вярващи, с поклонението пред нея са свързани случаи на духовно утешение и изцеление.