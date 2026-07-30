Над 90 хил. евро са събрани за бебе Анастасия, МО също плаща за лечението

Над 90 хил. евро са събрани буквално за часове като дарения за лечението на бебето Анастасия Дункина - дъщеря на трагично загиналия военен летец капитан Венцислав Дункин.

Това съобщи пред "24 часа" кап. Мария Крашевска, председател на УС на Сдружението на жените военнослужещи, което организира кампанията за лечение на детето.

Анастасия е само на година и седем месеца, но трябва да се възстанови след тежък инсулт. Като само за първите три месеца на лечението й са нужни 7416,15 евро.

Събраните пари над тази сума също ще бъдат ползвани за лечението на Анастасия, тъй като то не приключва за тези три месеца, разясни кап. Крашевска. След първото лечение бебето ще има 20 дни почивка, следва ново лечение и така докато детето се възстанови. Като според лекарите, които се грижат за бебето възстановяването може да продължи и една година, дори повече.

Дарителската кампания се е наложила заради спешната нужда от финансиране на първия етап на лечението на бебето, каза кап. Крашевска. Паралелно майката старши лейтенант Елеонора Димитрова, която е военен лекар във ВМА, кандидатства пред Министерството на отбраната за финансиране на лечението. За да бъде осигурено това финансиране обаче е нужно тя да събере редица документи, каза шефката на сдружението на жените военнослужещи и допълни, че Министерството и Сдружението съдействат по всякакви начини това да се случи по-бързо. Кап. Мария Крашевска

"Аз също съм дете на загинал военнослужещ и винаги хората в армията са подпомагали децата на своите колеги", заяви кап. Крашевска.

Министерство на отбраната е осигурило и жилище на майката Елеонора и бебето Анастасия от своя фонд в София, разказа още тя.

Според неофициална информация, с която "24 часа" разполага, бебето на загиналия кап. Дункин се нуждае от скъпо лечение от момента на раждането си.

Кап. Венцислав Дункин загина трагично при катастрофа на учебен самолет на база "Граф Игнатиево" по време на учение. Това стана на 13 септември 2024 година, дни преди планираната за 21 септември сватба на Дункин и Елеонора Димитрова. Бебето Анастасия се роди три месеца след смъртта на баща си през декември същата година.