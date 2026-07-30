За ден 18 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 11 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са хванати общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 11, седем са отказали тестване, съобщиха от МВР.

14 931 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 271 водачи и пътници. Съставени са 4271 фиша и 379 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.