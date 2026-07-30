Инвалидните пенсии остават защитени - какво се променя при ТЕЛК и НЕЛК

Пенсията за инвалидност се отпуска и изплаща въз основа на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което се установяват 50% или над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

До момента действащата уредба даваше възможност на Националния осигурителен институт при установено несъответствие или грешка в експертното решение да реагира в срока за обжалването му, но не предоставяше правна възможност на института да поиска преразглеждане на вече влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, дори когато е получена информация, че в хода на образувано наказателно производство за извършено престъпление са установени данни, че то е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински или преправени документи.

Кога и как НОИ може да поиска ново произнасяне на ТЕЛК

С новата разпоредба на чл. 113а от Закона за здравето, Националният осигурителен институт получава възможност да поиска ново произнасяне от ТЕЛК при влязло в сила експертно решение, чийто срок на валидност още не е изтекъл.

Това ще може да става само и единствено в случаите, когато прокуратурата е образувала наказателно производство за извършено престъпление при и по повод издаване на експертно решение и в хода на разследването се установят данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи;

тази възможност предполага образувано наказателно производство, а не анонимен сигнал или обикновено съмнение;

постановеното експертно решение остава в сила до новото произнасяне от ТЕЛК/НЕЛК, като в този случай пенсията за инвалидност не се спира автоматично след връщане на преписката към органите на медицинската експертиза;

лицето участва пряко в целия процес.

Достъп до здравни данни — само с изрично съгласие

От 1 ноември 2026 г. медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване — но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъп не се предоставя. Целта на достъпа е по-пълна и по-бърза преценка на здравословното състояние в рамките на самото производство пред медицинската комисия.