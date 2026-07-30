Горски и пожарникари: Опасността от пожари расте през сухия по прогноза август

„Пожарите в област Добрич са с 50 процента по-малко в сравнение със същия период на миналата година, което се дължи основно на продължителния период с валежи. Това не бива да ни успокоява. Прогнозите към момента са месец август да бъде сух с високи температури, което допълнително ще усложни обстановката", каза директорът на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Добрич комисар Дарин Димитров на среща на представители на общини, държавни горски и ловни стопанства от област Добрич, медии. „Поводът за срещите е решение на Министерството на земеделието и храните за провеждане брифинги и на тях да коментираме реалното обстановка в пожароопасния сезон да повишим обществената информираност по темата", каза инж. Тодор Гичев, директор на Регионалната дирекция по горите – Варна. При около 80 процента ожънати площи с пшеница в област Добрич има 7 пожара в ниви, като са унищожени 606 дка, уточни Димитров. „ 99 процента от пожарите в горски насаждения възникват на друго място – от земеделски производители при жътвата, непочистена суха тревна растителност около пътища", обясни комисар Димитров. „Проблем с изискуемите минерализовани ивици между ниви и горски пояси, които по изискване са 6 метра от черна пръст, е, че се правят по-малки, а върху тях има разхвърляна слама", добави той.Главният инспектор Стоян Георгиев от от регионалната дирекция в Добрич съобщи, че от началото на годината до края на юни в област Добрич са регистрирани над 590 произшествия, като близо 300 са пожари без загуби. Пожарите, свързани с горски и полски територии, са 15 при 10 за същия период на миналата година.От началото на пожароопасния сезон са съставени 12 акта за административни нарушения, като 8 от тях са за направа на минерализовани ивици между земеделски площи и горски насаждения. През м.г. актовете пак са били толкова. „Извършват се проверки в този сезон всяка седмица с държавните горски и ловни стопанства по заслони, туристически обекти в горски територии. При 11 проверки са инспектирани 15 места. Съставен е 1 акт за неосигуряване на противопожарни уреди", добави той.

„И тази година отчитаме стар проблем - пътищата между земеделските ниви и горските пояси да се засяват до самия ръб на гората. При инцидент не можем да влезем.", каза директорът на Държавното горско стопанство в Добрич Петър Петров. „С констатираното изсъхване на дърветата в поясите това става опасно", добави той. Началникът на Регионалната дирекция по горите във Варна инж. Тодор Гичев акцентира върху необходимостта от опазване на полезащитните горски пояси в област Добрич. „В лицето на повечето земеделци виждаме известна подкрепа, но трябва да ни е ясно, че в Добричка област тези полезащитни държавни горски пояси, които са изградени с общи усилия са уникално съоръжение. С общи усилия всички трябва да полагаме адекватни усилия и да ги запазваме ", каза той.Директорът на Лесозащитната станция – Варна, инж. Мария Кирилова предупреди, че климатичните промени вече оказват сериозно влияние върху състоянието на горите.„За тази година имаме повишаване с около 30 процента на увредените горски територии само за област Добрич спрямо миналата цяла 2025 година", каза тя. По думите й, съхненето засяга основно широколистните насаждения, а причините са намалените валежи, повишените температури и продължителните засушавания.Инж. Гичев предупреди, че, въпреки по-малкия брой пожари, тази година опасността остава висока. „Благодарение на дъждовете растителността израстна, а тя сега изсъхва и пожарната опасност си съществува много сериозно до септември и октомври", каза той.

„Проверяваме всяка седмица горски райони със засилен брой къмпингуващи, които ги знаем", каза зам.-директорът на Държавното ловно стопанство Любен Стоянов.