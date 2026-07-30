Русе отдаде почит към подвига на Стефан Караджа

С възпоменателна церемония пред паметника на Стефан Караджа в Русе бяха отбелязани 158 години от гибелта на великия български революционер и войвода. На събитието присъстваха кметът Пенчо Милков, областният управител и неговият заместник - проф. Любомир Владимиров и д-р Валери Йорданов, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев, общински съветници, представители на държавни и местни институции, на Русенската света митрополия, на Национално дружество „Традиция", Народно читалище „Стефан Караджа – 2018" и граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Днес поемаме и своята отговорност – да пазим паметта за Стефан Караджа жива, да я предаваме на младите хора и да градим общество, достойно за заветите на нашите предци. Историята ни дава силата да вървим напред, когато носим в себе си нейните уроци", заяви кметът в своето слово.

Той припомни, че само преди месец е присъствал на откриването на бюст-паметника в румънския град Тулча, който се превърна в още един символ на живата връзка между двата народа и на почитта към делото на великия революционер. Пенчо Милков благодари на всички институции, организации и дарители, допринесли за реализирането на инициативата, както и на скулптора Георги Радулов, чиято творба в Русе е възпроизведена в румънския град със съдействието и на Община Русе.

От своя страна проф. Владимиров заяви ...

В рамките на възпоменателната церемония прозвучаха стихотворението „Песен за Стефан Караджа" в изпълнение на Красимира Маринова, както и музикален поздрав от членове на Сдружение „Пенсионерски клуб „Калина". Присъстващите имаха възможност да чуят и изпълнения на Гайдарски състав „Дунавски гайди". Заупокойна молитва по случай паметната дата изпълни отец Георги от Русенската света митрополия.

В знак на признателност към живота и делото на Стефан Караджа бяха поднесени венци и цветя пред неговия паметник. С едноминутно мълчание и поклон Русе засвидетелства своето уважение към един от най-светлите герои на българската свобода.

Събитието бе организирано от Национално дружество „Традиция" – клон Русе, НЧ „Стефан Караджа - 2018" и Община Русе, а негов водещ бе Мартин Календжиев – председател на двете организации.