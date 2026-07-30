„Академия за родители“ към община Русе събра бъдещи и настоящи родители

В Регионалната библиотека „Любен Каравелов" днес се проведе поредното издание на „Академия за родители" към Община Русе в рамките на дейността „Общинско училище за родители". Срещата се организира в навечерието на Световната седмица на кърменето, която ежегодно се отбелязва през първата седмица на август.

В инициативата се включиха 33 бъдещи и настоящи родители, които имаха възможност да получат експертна информация и практически съвети по теми, свързани с бременността, раждането, кърменето, възстановяването след раждането, грижите за новороденото и ранното детско развитие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Лекторите представиха ползите от кърменето и необходимостта от изграждане на подкрепяща среда за майките и техните семейства. Акцент беше поставен и върху физическата активност след раждането, упражненията за укрепване на тазовото дъно, съвременния подход „Кенгуру грижа" и ролята на бебешкия масаж за здравословното развитие на новородените.

Събитието премина при голям интерес и активно участие от страна на присъстващите, които имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентни отговори от специалистите.

Лектори в настоящото издание на „Академия за родители" бяха акушерка Моника Йорданова от УМБАЛ „Медика", акушерка и кинезитерапевт Мариела Симеонова от УМБАЛ „Канев" и кинезитерапевт Радостина Яковчиева от екипа по ранно детско развитие към детските ясли в община Русе.