Столична община оптимизира процеса по издаване на разрешителните за таксиметров транспорт

Столична община оптимизира процеса по издаване на разрешителните за таксиметров превоз чрез отпадане на хартиените картончета. Промяната ще ускори сроковете по издаването на разрешителните, ще намали административната тежест за бизнеса и ще освободи ресурс на общината за други важни процеси. Това става възможно след потвърждение от Агенция „Автомобилна администрация", че проверките за разрешителни ще преминат изцяло по електронен път в Регистъра за таксиметровите превозвачи, както изисква и Законът за електронното управление. Стикерите за автомобилите остават, защото са важен визуален реквизит за разпознаване на таксиметровите автомобили с право на дейност в съответната община. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Всяка година Столична община издава близо 9000 разрешителни за таксиметров превоз с различен период на валидност. Оптимизирането на процеса ще намали времето за обработка на заявленията и ще улесни както превозвачите, така и работата на администрацията.

Принципното съгласие за промяната беше постигнато на работна среща, организирана от направление „Дигитализация и информационни системи" и по инициатива на „Транспорт и градска мобилност" към Столична община, в която участие взеха представители на таксиметровия бранш - най-големите таксиметрови компании, СЪЮЗ ТАКСИ, ЕКТКАС и Европейски център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП), както и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и зам.-изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

По време на срещата беше анализиран целият процес, като допълнително сред основните предизвикателства бяха откроени липсата на автоматизирани известия към водачите за дължими данъчни задължения, както и необходимостта от функционалност, която да информира служителите на Столична община при постъпило плащане. Като най-утежняващо предизвикателство беше посочен и текущият процес по разпечатване, подписване и ламиниране на разрешителните. След приключване на процедурата таксиметровите водачи или представители на транспортните фирми посещават на място Столична община, за да получат издадените документи и стикери.

„Радвам се, че всички участници сме в такъв синхрон за тази оптимизация! С взаимни усилия между институциите ще ускорим процеса, ще надградим системите за удобство на таксиметровия бранш и гражданите, което от своя страна ще окуражи и останалите общини да въведат подобренията!", заяви г-н Иван Гойчев, заместник-кмет Дигитализация и информационни системи в Столична община.

Пълният списък с подобрения включва:

отпадане на издаването и проверката на синия хартиен талон-разрешително за таксиметров превоз

въвеждане на възможност за електронно подписване на разрешителните;

изпращане на издадените разрешителните по електронен път до превозвачите, и електронното им въвеждане в таксиметровия регистър, без необходимост от получаване на хартия с подпис и печат, с което ще отпаднат и дейностите по отпечатване, изрязване и ламиниране на разрешителните;

запазване единствено на физическото получаване на трите отличителни стикера за автомобила;

възможност контролните органи да извършват проверки директно в Единният таксиметров регистър (ЕТР) без да се изисква представяне на хартиено разрешително.

Таксиметровите фирми и браншови организации излязоха с единна позиция и съгласие по всички следващи стъпки, обединиха позициите си и постигнаха консенсус относно плана за бъдещи действия.

Отпадането на хартиеното разрешително ще съкрати значително времето за обработка и издаване на разрешителни от страна на дирекция "Транспорт" на Столична община.

Обсъдените мерки са част от последователните усилия на Столична община за дигитализация на административните услуги и намаляване на административната тежест както за бизнеса, така и за администрацията.