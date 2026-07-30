Пуснаха под домашен арест младежа, причинил смъртта на моторист във Варна, прокуратурата обжалва

Окръжната прокуратура във Варна ще протестира определението на съда, с което 21-годишният Е.Д., обвинен за тежката катастрофа на бул. „Васил Левски", при която загина 38-годишен моторист, беше оставен под домашен арест с електронно наблюдение.

Държавното обвинение ще настоява пред Апелативния съд младежът да бъде задържан под стража.

Тежкият инцидент стана в следобедните часове на 28 юли. Според разследването младият водач се е движил с висока скорост по бул. „Васил Левски", когато при изпреварване изгубил контрол над автомобила си. Колата преминала през разделителната мантинела, навлязла в насрещното движение и последователно ударила мотоциклет и лек автомобил. На място загина 38-годишният моторист, а пътник в другия автомобил получи лека телесна повреда.

Пред съда прокуратурата посочи, че при огледа на местопроизшествието е установено, че автомобилът е бил в тежка техническа неизправност. Четирите гуми са били силно амортизирани и според обвинението са създавали пълна нестабилност на автомобила в четирите точки на сцепление с пътната настилка.

Допълнителна проверка на документите от последния годишен технически преглед е показала, че автомобилът е преминал преглед с друг комплект гуми, различни от тези, с които е бил управляван в деня на катастрофата.

Прокуратурата поддържа обвинението, че 21-годишният водач е действал при евентуален умисъл, тъй като съзнателно е управлявал технически неизправен автомобил и умишлено е превишил разрешената скорост в града. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Защитата обаче оспори тази теза. Адвокатът на обвиняемия представи доказателства, че младежът е студент, работи и няма предишни осъждания. Според защитата случаят представлява деяние, извършено по непредпазливост, а не при евентуален умисъл, поради което поиска по-лека мярка за неотклонение – „домашен арест" или „подписка".

След като разгледа събраните до момента доказателства, Варненският окръжен съд прие, че има обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението. Според магистратите този извод се подкрепя от огледа на местопроизшествието и разпитите на свидетели.

В същото време съдът отчете, че разследването е в начален етап и все още не са готови автотехническите експертизи, които трябва да изяснят механизма на катастрофата. Магистратите прецениха още, че обвиняемият не е личност с висока степен на обществена опасност, тъй като е студент, трудово ангажиран е, има постоянен адрес и няма реална опасност да извърши друго престъпление. Според съда рискът той да се укрие също е нисък и може да бъде преодолян чрез мярка „домашен арест", която ще се контролира с електронно проследяващо устройство.

Прокуратурата обаче не е съгласна с тази преценка и ще оспори определението пред Апелативния съд – Варна, като настоява обвиняемият да остане в ареста до приключване на разследването.