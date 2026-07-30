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Регионалният и правосъдният министър се срещнаха с обвинител № 1

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Иван Шишков, Ваня Стефанова и Николай Найденов СНИМКА: МРРБ

„Надявам се, че ние, като институции, и Прокуратурата сме от една и съща страна – тази, която опазва и защитава обществения интерес."

С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърна към и. ф. главен прокурор на Република България Ваня Стефанова. Той заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов посетиха обвинител № 1, за да разговарят с нея по повод адресираните през март 2023 г. сигнали до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Те бяха подадени тогава от арх. Шишков като служебен регионален министър.

В сигналите са посочени нередностите, свързани с раздадените аванси на фирми за изграждане на АМ „Хемус", включително незаконното строителство на 4-ти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от АМ „Тракия", както и още няколко обекта, при които са установени нарушения в изпълнението на строителния процес. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Министър Шишков увери и. ф. главен прокурор, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подопечните му звена, са на разположение и ще окажат пълно съдействие на разследващите органи.

Иван Шишков, Ваня Стефанова и Николай Найденов СНИМКА: МРРБ

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