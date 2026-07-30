Новият корпус на НУ "Климент Охридски" в Пловдив е готов, наесен отваря с 6 класни стаи (Снимки)

В основната сграда са реновирани стаите и общите пространства, обновен е и училищният двор

С нов корпус за 6 класни стаи и реконструкция на основната база Начално училище "Климент Охридски" ще посрещне своите 263 възпитаници през новата учебната година. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров, а общата стойност на проекта е 1 751 503 евро, като финансирането е осигурено чрез средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавния бюджет и съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

По проекта беше изграден нов триетажен корпус към съществуващата сграда, в който са разкрити шест нови класни стаи, библиотека със зона за четене и отдих, както и допълнителни помещения, необходими за преминаване към едносменен режим на обучение. Беше извършен и основен ремонт и цялостно обновяване на училището. Реновирани са класните стаи и общите пространства, обновен е училищният двор, а всички помещения са оборудвани с ново обзавеждане.

Въведени са мерки за повишаване на енергийната ефективност, благодарение на които сградата достига енергиен клас „А" и отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Изградени са фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди и слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, които ще намалят разходите за енергия и ще допринесат за по-устойчивото управление на училището. Особено внимание е отделено на достъпността. Изграден е асансьор, монтирана е електрическа платформа към централния вход и са изпълнени всички необходими архитектурни решения, които осигуряват свободен достъп и придвижване на хора с увреждания в сградата.

Както "24 часа" писа, ремонтът в основната сграда на училището започна миналата година и приключи за 2 месеца и половина. Новият корпус, който е в двора на школото, ще позволи училището да премине на едносменен режим.