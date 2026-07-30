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Пожар гори на острова в язовир "Батак"

Диана Варникова

[email protected]

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Голям пожар е избухнал на емблематичния остров, разположен във водите на язовир „Батак". Огънят е обхванал значителна част от острова, като над района се издига гъст дим.

На място са се отзовали екипи на РСПБЗН-Батак и доброволци, съобщи говорителят на пазарджишката ОДМВР Мирослав Стоянов. Заради труднодостъпното местоположение на огнището, пожарникарите и необходимата техника са транспортирани до острова с частна лодка.

На място са били закарани и помпи и гасителна техника, с които е започнала активна борба с пламъците. Екипите са предприели действия за ограничаване и потушаване на пожара.

Пожарът на острова в язовира
Пожарът на острова в язовира

По информация на очевидци огънят е обхванал целия остров, като основно е засегната растителността. Въпреки големия мащаб на пожара, към момента няма опасност той да се разпространи към горски фонд, тъй като огнището е на средата в язовира на острова.

Гасителните действия продължават, като пожарникари и доброволци работят за пълното потушаване на пламъците.

Пожарът на острова в язовира

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