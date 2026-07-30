Жител на Ряхово откри мамут в Дунав, като звъннал на 112, не му повярвали - направил клип

Древният екземпляр бил млад и огромен - 8 тона и 5 метра дълъг

С баща ми сме намирали такива останки, а и други рибари са хващали в мрежите си подобни бивни, казва Петър Николов

Останки, за които се предполага, че принадлежат на космат мамут (Mammuthus primigenius), бяха открити преди дни край село Ряхово на брега на Дунав. След успешното изваждане находката вече е в ръцете на специалистите от Регионалния исторически музей в Русе, които започват проучване, консервация и анализ.

На частите от мамута попада случайно местният жител Петър Николов, докато се разхожда край реката. Нивото е ниско и е оголило голяма територия. Така изпод водите изплуват огромните и необикновени кости.

"Видях нещо голямо - беше бивен и ми направи впечатление

След това открих и челюстта. Не съм се опитвал да ги вадя, защото знаех, че могат да се повредят. Все пак гледаме "Дискавъри", разказва Петър.

След като огледал, той подал сигнал до кметството и на 112, като от спешния телефон отначало не му повярвали. Петър направил клип, за да докаже находката си. Той споделя, че подобни случаи не са непознати за жителите на селото.

"С баща ми преди около 30 г. сме намирали такива останки по Дунава. Той и други рибари също са хващали в мрежите си подобни бивни от мамут", казва още Петър.

Кметицата на Ряхово Христина Иванова първоначално не е искала да се разчува за откритието. Тя веднага е сигнализирала еколозите на община Сливо поле и музея в Русе. Още същия ден специалистите извършват оглед на място. СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

"В селото започна веднага да се шуми, въпреки че ние искахме, докато не сме напълно сигурни, да не подвеждаме хората. Но доста бързо се разчу и вече цяла България знае", казва кметицата.

Останките от мамута, които са се показали на повърхността, включват долна челюст, бивни, части от ребра, лопатка и други костни фрагменти.

"Това, което виждаме в момента, вероятно е малка част. Напълно възможно е останалата част от скелета да се намира буквално под нас", смята уредникът от отдел "Природа" на русенския музей Красимир Киров.

Според първоначалната оценка находката най-вероятно е от космат мамут – вид, разпространен почти в цяла Европа през последния ледников период.

Все още няма точна датировка на открития екземпляр, но видът е съществувал в периода отпреди около 800 хиляди години допреди 10–12 хиляди години. При ваденето на находката е станало ясно, че състоянието на останките не е много добро.

"Докато са били под вода, костите са били сравнително добре консервирани. В момента, в който започнат да контактуват с въздуха, започват процеси на разрушаване. Именно затова трябва да бъдат извадени много внимателно, транспортирани и консервирани", обяснява Киров.

Според учените територията, където са намерени останките от мамута, е била коренно различна от днешния бряг на Дунав. Те смятат, че районът на Ряхово е бил своеобразен естествен депозит.

"Вероятно това място е било суша, а може би част от блато

По онова време климатът е бил значително по-студен, а растителността е била предимно тревиста. Предполага се, че от горното течение на Дунав с водата са транспортирани скелети и на други животни, не само на мамути. Особеният релеф тук, в района, ги е депозирал буквално като банка за съхранение. Със сигурност има и местни видове, които са живели на тази територия", казва Красимир Киров.

Структурата на зъбите на мамута подсказва начина му на хранене. Те са пригодени да стриват груба тревиста растителност, като функционират подобно на мелничка за кафе. В случая долната челюст подсказва и възрастта на животното.

"Износването на зъбите не е голямо и се вижда, че те все още растат. Това

може да означава, че става дума за сравнително млад екземпляр

При мамутите зъбите се подменят многократно през живота, затова са необходими по-задълбочени анализи, преди да направим категорични заключения", обяснява специалистът. СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Размерите на животното също са впечатляващи - с тегло над 7–8 тона и височина, достигаща около 5 метра.

Именно макет на такъв мамут е изложен в Екомузея с аквариум в Русе, където посетителите могат нагледно да добият представа за размерите му. Ако консервацията на находката от мамута бъде успешна, останките ще бъдат експонирани в екомузея през следващите месеци.