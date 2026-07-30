Инфлуенсърът с пушката Стоян Колев остава под домашен арест

Инфлуенсърът Стоян Колев, който бе задържан на автомагистрала "Тракия" да размахва пневматична пушка от колата си, остава под домашен арест. Това реши днес Окръжен-съд Пазарджик, който потвърди определението на Районния съд.

Адвокатът на Колев посочи, че мярката е прекалена и поиска по-лека такава, но съдът отказа да я измени.

Преди месец Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев заради инцидента на автомагистрала "Тракия".

Първото обвинение е за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според обвинението на 16 юни той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по магистрала "Тракия".

Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От държавното обвинение посочиха тогава, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка. От шофьора бе взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

Стоян Колев бе задържан след сигнал, подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация на полицията в района на 60-ия километър на магистралата свидетелят бе забелязал как от люка на луксозен автомобил е показано оръжие, наподобяващо автомат.

Днес, след разглеждане на постъпилата жалба окръжните магистрати в Пазарджик приеха, че определението на Районния съд е правилно и законосъобразно, поради което го остави в сила. Определението на Окръжен съд – Пазарджик е окончателно и не подлежи на обжалване.