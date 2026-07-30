"Възраждане": Иран е обявил България за агресор, искаме изслушване на службите

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, уверила иранския си колега българската външна министърка Велислава Петрова

Гласуването по Изборния кодекс днес бе внезапно прекъснато от Цончо Ганев от "Възраждане", който излезе на трибуната, за да поиска спешен председателски съвет. И по-точно - да бъдат привикани в парламента шефовете на ДАНС и разузнаването.

Повод за призива му се оказа информация за среща между българския външен министър Велислава Петрова и иранския й колега Сайед Абас Аргачи. Ганев се възмути, че МВнР е разпространило само българската гледна точка и е пропуснало казаното от иранците. След това зачете текст, от който става ясно, че Техеран смята решението на България да удовлетвори искането на САЩ за разполагане на техни самолети в Безмер за "осъдимо, неприемливо и противовес на традиционните приятелски отношения между двете страни". Иранският министър поискал преразглеждане на решението.

"Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани", развълнува се депутатът.

Председателят на парламента Михаела Доцова обаче върна депутатите към гласуването по Изборния кодекс. Минути след това от "Възраждане" обявиха, че лидерът им Костадин Костадинов ще направи изявление по темата.

На сайта на посолството на Иран в София наистина има потвърждение, че Аргачи и Петрова са провели телефонен разговор днес.

Там се цитира чл. 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН какво е агресия: „Предоставянето на територията на една държава за използване от друга държава с цел извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия."

От посолството пишат още:

"В края на разговора иранският външен министър припомни, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност срещу всякакво посегателство или враждебно действие, и добави: „Несъмнено всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия."

Българското външно министерство уточнява, че Петрова е напомнила как страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, е казала Петрова според информацията от сайта на МВнР.

Освен това тя е отбелязала, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

На 17 юли САЩ са изпратили спешна нота, с която поискаха в Безмер да дойдат 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия в Близкия Изток. На 25 юли мнозинството в парламента разреши престой за американските машини от 24 юли до 1 октомври. Дни след това на среща в Министерския съвет представителите на службите за сигурност увериха Радев, че пряка заплаха за сигурността на България заради очакваното разполагане на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер" няма.

Военният министър Димитър Стоянов каза, че машините още не са дошли на "Безмер", но се очакват тази седмица.