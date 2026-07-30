Aдминистративен съдия и върховна прокурорка - първи кандидати за ВСС, и гражданите ще предлагат (Обзор)

Техните предпочитания обаче трябва да са много сериозно мотивирани

Съдия от административния съд във Варна и прокурорка от Върховната касационна прокуратура са първите кандидати за новия Висш съдебен съвет, който ще бъде избран през есента. Зад номинацията на Васил Пеловски застават колегите му от съда, а зад Маринела Тотева - 23-има прокурори. Тя веднъж вече беше издигната за ВСС през 2017 г. Тогава беше номинация на БСП. Пеловски пък е бил и главен секретар на кадровия орган след напускането на настоящия правосъден министър Николай Найденов през 2019 г.

Двамата са кандидатури на професионалната квота, която трябва да изпрати във ВСС шестима съдии, четирима прокурори и един следовател.

Самото гласуване ще бъде на 24 октомври за прокурорите, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите. Според последните промени в съдебния закон то ще е по окръжни райони. Най-много секции за съдиите - четири, ще има в София. Те ще бъдат разположени в Съдебната палата, Върховния административен съд и Софийския районен съд на Петте кьошета. Следователите от столицата ще дадат своя вот в сградата на Националната следствена служба на бул. “Г.М. Димитров”, а прокурорите и в бившия спецсъд на ул. “Черковна”. В другите райони ще се гласува в местните съдебни палати. Съботите преди избора се провеждат общите събрания на трите съсловия, където ще се определят членовете на избирателната комисия и секциите.

Според последните данни на ВСС 2292-ма са съдиите, които трябва да дадат своя глас, 1577 - прокурорите и 459 - следователите. Номинации ще се правят до 23 август.

През целия август пък граждани ще могат да предлагат на парламента членове на ВСС. Това ще стане възможно, след като парламентът приеме в петък правилата за избор на кадровици, избрани от Народното събрание. В сряда те бяха подкрепени от правната комисия.

Според тях т.нар. инициативни предложения се правят в следващите 21 дни след приемането на правилата. Така че докъм 21 август всеки, който иска, може да изпрати до правната комисия име чрез деловодството на парламента или чрез имейл. То обаче трябва да е доста мотивирано. Това обаче не значи, че предложенията на гражданите автоматично ще бъдат подложени на гласуване в пленарна зала. Те трябва да бъдат припознати от народен представител. След изтичане на определените дни имената ще бъдат публикувани. Тогава започва и същинското номиниране от депутатите, които могат да предлагат в рамките на 14 дни. Всеки народен представител има право да издига кандидати. Във ВСС ще отидат тези 11, които са събрали най-малко 160 гласа.

