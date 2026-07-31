Семейство съседи откарали Владо Загатото до дома му, не ги подозират за убийството

Симона Пейчева била около час с него в ресторант, но не е ходила в къщата му, разпитана е като свидетел

Съседи на бизнесмена Владимир Янков-Загатото са последните хора, които са го видели жив преди убийството му, научи “24 часа”. Те са го прибрали с автомобила си до дома му.

На 26 юли Янков бил в луксозен ресторант в столичния кв. “Бояна”. Вечерял с двама свои приятели и съпругата на единия. Появила се и бившата гимнастичка Симона Пейчева. Тя и Загатото имали сложни отношения. Грацията останала около час, след което си тръгнала. Не е имало план да отива в дома на Янков, посочиха криминалисти. И обясниха, че след това вечерята продължила нормално.

Приятелите, откарали Янков, са го оставили близо до дома му. Тъй като било неделя, бизнесменът нямал шофьор и домакин. Те почивали през уикенда.

Предполага се, че убиецът е знаел навиците на жертвата. Камерите в къщата масово не записвали, а само предавали на живо. Търсят се други снимачки, които да изяснят кога е влязъл убиецът. Смята се, че той е бил маскиран.

Въпреки опожаряването както на къщата, така и на тялото - Янков бил овъглен, има ясни следи, че 56-годишният мъж е бил удрян. Данните са, че това е станало с оръжие. Разследващи обаче не издадоха подробности. Но добавиха, че пожарът във втория етаж на къщата, където е открито тялото на Янков, е тръгнал от 2 места. Затова още при откриването на трупа в нощта срещу понеделник бе образувано разследване за убийство. Чак на следващия ден аутопсията потвърди, че не става въпрос за нещастен случай.

Първоначалните версии, че зад убийството наднича голям криптопортфейл, се опровергават. От всички разпитани само един споменал за подобно нещо. Всички други категорично отрекли и посочили, че Янков няма интерес в сферата. Той дори бил чуван да обяснява, че те са балон.

Сред разпитаните е и семейството, което го е прибрало. Разследващите нямат никакви подозрения към тях.

Показания е дала и Симона Пейчева. Няма вероятност отношенията му с нея да са причина за убийството.

Бизнесменът има две непълнолетни деца от различни жени. Той е плащал издръжката и на двете, помагал е финансово и на техните майки. Освен от двете си деца Янков ще бъде наследен и от майка си.

Бизнесменът има няколко компании, които се занимават с внос и търговия с кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Основната фирма е “Загато” ООД, в която е съдружник с Петър Попов. Компаниите нямат задължения. Самият Янков също няма неуредени финансови взаимоотношения.

Напротив, знаело се, че е коректен платец. Освен че не вземал заеми, и не давал такива. Плащал почти изцяло по банков път и с карта, затова няма и съмнения за прикривани приходи.