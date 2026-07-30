В Ямбол протестираха срещу разполагането на US самолети в авиобазата в Безмер

Граждани излязоха на протест пред областната управа в Ямбол срещу разполагането на американски самолети в Авиобаза Безмер. Те настояха за отмяна на решението, взето от правителството и гласувано от Народното събрание. Сред участниците имаше представители на политически партии и движения, включително хора от други градове.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Вън военните самолети" и „НЕ на американските самолети!!!". Събралите се продължиха в шествие до сградата на Община Ямбол.

Протестът бе организиран през социалните мрежи и заявен като граждански. За провеждането му е подадено предварително заявление в общинската администрация на Ямбол от името на Станислав Митев.

„Конкретните ни искания са решението, което беше взето от правителството, да бъде преразгледано и тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер. Хората са много притеснени за своята сигурност, затова искаме то да бъде преразгледано в полза на гражданите", каза пред медии Станислав Митев, който е жител на село Безмер.

„Никакви гаранции не получихме за допълнителна сигурност. Казаха, че щели да бъдат разположени някакви допълнителни системи за прихващане. На какво – никой нищо не знае", посочи още Митев.

Протестът пред областната управа и последвалото шествие преминаха спокойно и в присъствието на служители на реда.

Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли, е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ. Разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. е за осигуряване подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

По повод решението миналия петък жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест на пътя, свързващ селото с военното летище. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона. „България не е мишена, няма и да бъде мишена", каза след срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов като обяви, че самолетите ще пристигнат в Безмер може би тази седмица.

Самолетите все още не са пристигнали в България, а вчера министърът на отбраната каза, че „това е сложна операция" и обикновено предварително информация кога ще бъдат разположени не се дава.

Днес министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Вчера военният министър Димитър Стоянов каза, че самолетите още не са дошли на "Безмер", очакват се тази седмица, но още не е ясно кога точно ще стане.