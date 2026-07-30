Военен самолет кацна на летището във Варна

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От летището отказаха коментар

Военен самолет е бил забелязан днес следобед на гражданското летище във Варна. Той привлече вниманието на пътници и посетители. След кацането машината беше паркирана на перона, съобщи Нова тв.

По външни белези летателният апарат наподобява въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина.

От пресцентъра на Летище Варна заявиха пред "24 часа", че не могат да коментират полети освен търговските.

Към момента от министерството на отбраната няма официална информация относно самолета, неговия тип, принадлежност или причината за кацането му на летището във Варна.